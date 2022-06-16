Yaya geçidinde otomobil çarpan 22 yaşındaki Damla Nur Şeker hayatını kaybetti

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Küçükbakkalköy Mahallesi'nde 3 Haziran Cuma günü saat 22.00 sıralarında meydana gelen kazada, aşırı hızla ilerleyen bir otomobil, yaya geçidinden karşıya geçen Damla Nur Şeker'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle Şeker, ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Damla Nur Şeker, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araç sürücüsünün tutuklandığı öğrenildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazaya tanık olan esnaf Erdoğan Yürük, "Yukarıdan 3 araç peş peşe geliyordu. 20 yaşında genç bir kız tam karşıya geçmek üzerindeyken, araç çarptı. Çok hızlıydı ve çarptıktan sonra genç kız ileriye doğru sürüklendi. Buradaki yaya geçidi çok belirsiz, sürekli kazalar oluyor. Yetkilerin bir çözüm bulmaları lazım. Yaya geçidi işaretleri tabelaları var ama ağaçlar kapatıyor. Sürekli fren sesleri duyuyoruz. Yine bir şey mi oldu diye bakıyoruz." dedi.



Yaya geçidini kullanan Baykar Güner, "Karşıya geçmek için cesaret edemiyor insan. Araçlar yavaş geçerken bile böyle, bazen yarışıyorlar. Geçtiğimiz günlerde bir genç kız burada vefat etti. Sürücü hızlı geldi, çarptı. Çok üzücü bir durum. Çok tedirgin ediyor burası insanları. Yetkiler buraya müdahale ederse seviniriz" diye konuştu.