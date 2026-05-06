Yaya geçidinde ölüme ‘tam kusurlu’ tahliye kararı

Haberin Devamı

İstanbul Kadıköy Bağdat Caddesi’nde 19 Şubat akşamı yaya geçidinden yolun karşısına geçtiği sırada Azad Baran Hışım’ın (23) otomobiliyle çarptığı yazılım mühendisi Berkay Şengel’in (26) ölümüne ilişkin açılan davanın 3’üncü duruşması görüldü. Hakkında 5 suç kaydı bulunan ve Şengel’e çarptıktan sonra olay yerinden kaçan, daha sonra teslim olan Hışım, kaza sonrası tutuklanmasının ardından ilk celsede tahliye edilip itiraz üzerine yeniden tutuklanmıştı.

​BİLİRKİŞİ: SÜRÜCÜ TAM KUSURLU

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 6 Mart 2026 tarihli bilirkişi raporuna atıfta bulunularak sanığın kazada ‘tam kusurlu’, maktul Berkay Şengel’in ise kusursuz olduğu vurgulandı. Sanık Hışım savunmasında, maktulün aniden yola çıktığını ve panikleyerek kaçtığını iddia etse de savcılık, eylemin ‘bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme’ suçunu oluşturduğunu belirtti.

Haberin Devamı

İstanbul Anadolu 41. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada savcı, sanığın kaçma girişimi ve mevcut raporları göz önünde bulundurarak tutukluluk halinin devamını istedi. Ancak mahkeme heyeti; sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi, sabit ikametgâh sahibi olmasını ve kaçma şüphesinin bulunmadığını ​gerekçe göstererek tahliye kararı verdi.

Sanık hakkında yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmeden mahkeme; bölgedeki MOBESE kayıtlarının incelenmesine ve Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek nihai raporun beklenmesine karar vererek duruşmayı 9 Temmuz tarihine erteledi.