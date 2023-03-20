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Yaya geçidinde kamyonetin çarptığı Ezgi, hayatını kaybetti

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#DENİZLİ#Trafik#Kaza
Yaya geçidinde kamyonetin çarptığı Ezgi, hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2023 17:48

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, yaya geçidinde yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin çarptığı lise öğrencisi Ezgi Eliuz (18), yaşamını yitirdi.

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Kaza, saat 08.00 sıralarında Eskihisar Mahallesi Denizli- Pamukkale kara yolu Abalıoğlu Kavşağı'nda meydana geldi. Oya Ender Abalıoğlu Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Ezgi Eliuz, okula gitmek için yaya geçidinden kara yolunun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Bayram Ali Ubuz'un kullandığı 20 B 6041 plakalı kamyonet, Eliuz'a çarptı.

​Çevredekilerin ihbarıyla Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Ezgi Eliuz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Eliuz'un, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisinin ardından ailesine teslim edilen cenazesi, öğle vakti, Asri Mezarlık Camisi'nde kılınan namazın ardından Eskihisar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Polis, kazanın ardından kamyonet şoförü Bayram Ali Ubuz'u gözaltına alındı. Ubuz'un polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)

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#DENİZLİ#Trafik#Kaza

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