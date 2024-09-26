Yaya geçidinde feci ölüm: Durması için el kaldırdığı araç çarpınca yola savruldu

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Kaza dün saat 19.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Kozan Yolu'nda meydana geldi. Ailesiyle birlikte yolda yürüyen Elvan Özdemir, yaya geçidine geldiği sırada yolun karşısına geçmek istedi. Özdemir, bu sırada hızla gelen plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobile durması için el kaldırdı. Bir taraftan da yürümeye devam eden Özdemir, otomobilin çarpmasıyla yola savruldu. Özdemir ağır yaralandı.

Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Özdemir, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, sürücü de gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.