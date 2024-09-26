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Yaya geçidinde feci ölüm: Durması için el kaldırdığı araç çarpınca yola savruldu

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#Yaya Geçidi#Kaza#Adana
Yaya geçidinde feci ölüm: Durması için el kaldırdığı araç çarpınca yola savruldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2024 13:27

Adana'da yaya geçidinden yolun karşısına geçerken, durması için el kaldırdığı otomobilin çarptığı Elvan Özdemir, hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza dün saat 19.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Kozan Yolu'nda meydana geldi. Ailesiyle birlikte yolda yürüyen Elvan Özdemir, yaya geçidine geldiği sırada yolun karşısına geçmek istedi. Özdemir, bu sırada hızla gelen plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobile durması için el kaldırdı. Bir taraftan da yürümeye devam eden Özdemir, otomobilin çarpmasıyla yola savruldu. Özdemir ağır yaralandı.

Yaya geçidinde feci ölüm: Durması için el kaldırdığı araç çarpınca yola savruldu

Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Özdemir, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, sürücü de gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yaya geçidinde feci ölüm: Durması için el kaldırdığı araç çarpınca yola savruldu

 

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#Yaya Geçidi#Kaza#Adana

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