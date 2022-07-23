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Yaya geçidi cinayetler

#Yaya Geçidi#Kaza#Ölüm
Yaya geçidi cinayetler

Türkiye’nin 4 ilinde yaşanan cinayet gibi 4 kazada 7 kişi yolun karşısına geçmek isterken feci şekilde can verdi. Antalya’da 3 kadın ile Rize’de Seher Temur yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarpmasıyla yaşamını yitirdi. Çorum’da da freni boşalan vinç, yolun karşısına geçmek isteyen 2 kadını hayattan kopardı. Karaman’da ise yine yolun karşısına geçmek isteyen 15 yaşındaki gence otomobil çarptı.

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Antalya, Finike-Kumluca karayolunda önceki gün saat 21.00 sıralarında, Turgut Karataç (22) yönetimindeki 07 AUU 244 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Ayşe Aloğlu (75), Fatma Keçekülah (63) ile Zekiye Kayabaş’a (64) çarptı. 3 kadın da çarpmanın şiddetiyle yola savrulurken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kaza yerine giden polis ekipleri karayolunda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 3 kadının da yaşamını yitirdiği belirlendi. Birbirlerine komşu olan 3 kadının sahile gezmeye gittikleri öğrenildi.

Yaya geçidi cinayetler

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SÜRÜCÜ EHLİYETSİZ

Alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Turgut Karataç polis ekiplerince gözaltına alındı. Karataç’ın 6 ay önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el koyulduğu, aracı da ehliyetsiz kullandığı ortaya çıktı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor. (Mahir ÇEVİREN / DHA)

FRENİ BOŞALDI

ÇORUM Çevreyolu Buharaevler kavşağında dün sabah saatlerinde, Necmettin Düz idaresindeki vinç, freni boşalınca kaldırımda bekleyen iki kadına ardından önünde bulunan otomobile çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yayalar Satı Kılıç (72) ve Elif Gürler’in (33) yaşamını yitirdiği bildirildi. Yaralı vinç sürücüsü hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza anı MOBESE kameralarına yansıdı. Görüntülerde kavşağa hızla gelen vincin kaldırımda karşıya geçmek için bekleyen 2 yayaya ardından otomobile çarptığı görülüyor. (Yusuf ÇINAR / DHA)

Yaya geçidi cinayetler

YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTİYORDU

KARAMAN İbrahim Öktem Caddesi’nde de dün saat 00.10 sıralarında, Harun A. (32) yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Yavuz Selim Kalaycı’ya (15) çarptı. 25 metre ileriye savrularak ağır yaralanan Kalaycı, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Harun A. ise gözaltına alındı. (Muammer ŞEN / DHA)

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Yaya geçidi cinayetler

YAYA GEÇİDİNDE SEHER’E ÇARPTI

RİZE İyidere Yaylacılar köyünde ise önceki gece Ö.S. yönetimindeki otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Seher Temur’a (25) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Temur, ağır yaralandı. Temur, kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Ö.S. ise gözaltına alındı. (Arzu ERBAŞ/ DHA)

Yaya geçidi cinayetler

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