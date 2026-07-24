Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçişli demiryolu ihaleye çıktı

Haberin Devamı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçecek dev demiryolu projesi için ihaleye çıktı. Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün konuya ilişkin ihale ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı. ​Buna göre, istekliler ‘Elektrifikasyon Dahil Altyapı ve Üstyapı İşlerinin Tasarımı ve Yapımı’ için kapalı zarfla teklif sunacak...

DÖRT KISIM HALİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

​İhale kapsamında, 122.3 kilometre uzunluğunda çift ana hat ile bu ana hatta bağlanan 4.7 kilometre tek hat bağlantıları, 36.2 kilometre uzunluğunda 5 çift tüplü TBM tüneli, 23.3 kilometre uzunluğunda 22 çift hatlı NATM tüneli, 3.7 kilometre uzunluğunda 17 aç-kapa tüneli, 22.1 kilometre uzunluğunda iki viyadük ve 40 köprü ile istasyonları ve benzeri işleri yapılacak.

Haberin Devamı

​Yapım işi dört kısım halinde gerçekleştirilecek. Bu kısımlar, Çayırova-Sabiha Gökçen Havalimanı-Kurtdoğmuş (28.49 kilometre), Kurtdoğmuş-Alibahadır (25.76 kilometre), Alibahadır-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-Mithatpaşa (32.14 kilometre) ve Mithatpaşa-İstanbul Havalimanı-Çatalca (39.49 kilometre) koridorlarından oluşacak.

14 EKİM’E KADAR

Geçici teminat bedeli, 1'inci ve 4'üncü kısım için 5'er milyon dolar, 2'nci ve 3'üncü kısım için 2.8'er milyon dolar olacak. Tekliflerin teknik ve mali kısımları, eş zamanlı olarak iki ayrı kapalı zarf içinde 14 Ekim 14.30'a kadar Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Demiryolu Yapım Dairesi Başkanlığı'na sunulacak. Bu tarihten sonra sunulan teklifler reddedilecek.

Tekliflerin teknik kısmı, isteklilerin görevlendirilmiş temsilcilerinin ve katılmak isteyen herkesin huzurunda, 14 Ekim 14.45'te aynı adreste açılacak. Projenin telekomünikasyon ve sinyalizasyon işleri ayrı ihale edilecek. Anadolu yakasında Çayırova istasyonundan başlayacak ve Avrupa yakasında Çatalca istasyonunda sona erecek demiryolu projesi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün üzerinden geçecek.

Haberin Devamı

Öte yandan, proje için 6 uluslararası finans kuruluşuyla 6.75 milyar dolarlık finansman için anlaşma sağlanmıştı.

32.14 kilometrelik Alibahadır-Mithatpaşa koridoru kapsamında yer alan hat, Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçecek.