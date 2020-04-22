Yavuz Kalaycı kimdir? Yavuz Kalayca nereli?
Corona Virüs dolayısıyla hayatını kaybedenler arasında yer alan Dr.Yavuz Kalaycı, ölümünün ardından görev yaptığı yerde anıldı. Peki, Yavuz Kalaycı kimdir ve nereli? İşte, Yavuz Kalaycı hakkında merak edilen bazı bilgiler
Yavuz Kalaycı aslen Karamanlıdır. 1977 yılında İzmir Davutpaşa Lisesi'nde eğitim gördü ve 1981 yılında mezun oldu. 1982 - 88 yılları arasında İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde lisans eğitimini tamamladı.
Son olarak İstanbul'da Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimi olarak çalışan Doktor Yavuz Kalaycı, evli ve iki çocuk babasıydı. Covid-19 virüsü nedeniyle 19 Nisan 2020 tarihinde hayatını kaybetti.
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