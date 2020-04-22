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Haber Giriş: 22.04.2020 - 09:25,Son Güncelleme:

Yavuz Kalaycı kimdir? Yavuz Kalayca nereli?

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Yavuz Kalaycı kimdir? Yavuz Kalayca nereli?
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Corona Virüs dolayısıyla hayatını kaybedenler arasında yer alan Dr.Yavuz Kalaycı, ölümünün ardından görev yaptığı yerde anıldı. Peki, Yavuz Kalaycı kimdir ve nereli? İşte, Yavuz Kalaycı hakkında merak edilen bazı bilgiler

Yavuz Kalaycı aslen Karamanlıdır. 1977 yılında İzmir Davutpaşa Lisesi'nde eğitim gördü ve 1981 yılında mezun oldu. 1982 - 88 yılları arasında İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde lisans eğitimini tamamladı.

Son olarak İstanbul'da Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimi olarak çalışan Doktor Yavuz Kalaycı, evli ve iki çocuk babasıydı. Covid-19 virüsü nedeniyle 19 Nisan 2020 tarihinde hayatını kaybetti.

Corona'dan vefat eden Dr. Yavuz Kalaycı görev yaptığı yerde anıldıYeni tip Corona Virüsü (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Aile Hekimi Doktor Yavuz Kalaycı için görevli olduğu Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi önünde anma töreni düzenlendi.
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