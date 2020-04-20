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Haber Giriş: 20.04.2020 - 10:59,Son Güncelleme:

Yavuz Kalaycı kimdir nereli? Koronavirüs dolayısıyla hayatını kaybetti!

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Yavuz Kalaycı kimdir nereli? Koronavirüs dolayısıyla hayatını kaybetti!
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Yavuz Kalaycı, Koronavirüs salgınına yenik düşen sağlık personelleri arasında yer aldı. 19 Nisan 2020 tarihinde hastalığa yenik düşen Yavuz Kalaycı, aile hekimi olarak görev almaktaydı. Peki, Yavuz Kalaycı kimdir ve nereli? İşte, Koronavirüs dolayısıyla hayatını kaybeden doktor hakkında bazı bilgiler

Yavuz Kalaycı aslen Karamanlıdır. 1977 yılında İzmir Davutpaşa Lisesi'nde eğitim gördü ve 1981 yılında mezun oldu. 1982 - 88 yılları arasında İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde lisans eğitimini tamamladı.

Son olarak İstanbul'da Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimi olarak çalışan Doktor Yavuz Kalaycı, evli ve iki çocuk babasıyldı. Covid-19 virüsü nedeniyle 19 Nisan 2020 tarihinde hayatını kaybetti.

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