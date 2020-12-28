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Haber Giriş: 28.12.2020 - 16:47 | Son Güncelleme:

Yavuz Durmuş kimdir? 'Yılın hekimi' seçilmişti

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Yavuz Durmuş kimdir? 'Yılın hekimi' seçilmişti
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Radyoloji Uzmanı doktor Yavuz Durmuş corona virüs sebebiyle hayatını kaybetti. Bursa'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden radyoloji uzmanı Dr. Yavuz Durmuş, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Girişimsel Radyoloji ve İnme Merkezi'nin kurulması için gösterdiği üstün başarı sayesinde geçen yıl 14 Mart Tıp Bayramı'nda 'yılın hekimi' seçilmişti. İşte Yavuz Durmuş’un biyografisi…

1995 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Dr. Yavuz Durmuş aynı yıl dil eğitimi için Amerika'ya gitti. 1997 yılında Lüleburgaz SSK Hastanesi'nde pratisyen hekim olarak göreve başladı. 2005 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde Radyoloji asistanı olarak görev yaptı. 2011 yılında Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde göreve başladı ve girişimsel radyoloji alanında hizmet verdi. Durmuş 2019’da 'yılın hekimi' seçilmişti. Çalıştığı hastanede Girişimsel Radyoloji ve İnme Merkezi kurulmasında büyük rol oynayan ve gösterdiği üstün başarı sayesinde yılın hekimi seçilen Durmuş'a teşekkür belgesini de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vermişti.

 

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