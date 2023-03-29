Yavuz Ağıralioğlu bir partiye katılacak mı? Dicle Canova CNN Türk'te Ankara'daki son kulisleri paylaştı

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İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun istifasına dair son kulis bilgilerini CNN Türk Ankara temsilcisi Dicle Canova paylaştı.

AĞIRALİOĞLU'NUN İSTİFASI

Dün akşam medyaya gönderdiği bir cümlelik açıklamayla öğrendi parti istifasını. İYİ Parti'den üzülen de var tepkili olan da var. Tepkili olanlar istifa dilekçesi ulaşınca yerine getirilir. İYİ Parti'de artık hedefimiz seçim kazanmak deniyor. İYİ Partili bir kurmay çok tepki gösterdi. Medyadan öğrenmek şık olmadı diye tepkiler geldi. Bahadır Erdem sosyal medyadan açıktan tepkisini gösterdi. Ama partinin milliyetçi kanadı üzgün. Bu iyi olmadı diyorlar. istifasının partiye ve sürece katkısı yok deniyor. Biraz fevri davrandığını düşünüyorlar. Duygusallığa yer yok diyor bu kesimdekiler.

'YOL TAŞLARINI DÖŞEDİ'

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Genel Başkan'dan randevu öncesi istifasını duyurması hoş olmadı diyorlar. Başka partiye geçer mi? Milliyetçi bir kesim bunun doğru olmayacağını söylüyor. Ağıralioğlu'na istifasından dolayı tepki gösteren kesim ise bu açıklamalarla bunun yol taşlarını döşedi diye düşünüyor.

Emek ve Özgürlük İttifakı'nın aday göstermemesinden duyduğu rahatsızlığı ifade etmişti Ağıralioğlu konuşursam partiye zarar veririm konuşmasam da bana yakışmaz gibi bir yaklaşım içindeydi. Belli ki bu süreçte partisinden çok destek göremedi.

Ağıralioğlu ne konuşacak hangi partiye katılacak bu konuda çok karar vermiş durumda değildi ben konuştuğumda. Tüm bu tabloda Yavuz Ağıralioğlu, ben partiye, partide bana ağır olur düşüncesinde. Bir partiye katılacak mı diye sorulduğunda da dışarıda da kalabilirim diyor ama bir takım istişarelerin sürdüğü yönünde işaretlerde vardı. Dolayısıyla saat 14.00'da ne açıklayacağını hep birlikte göreceğiz.