Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Yavrusu ölü doğan yunus kendini karaya vurdu

#İzmir#Güzelbahçe#Yunus
Yavrusu ölü doğan yunus kendini karaya vurdu

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde yavrusu ölü doğan yunus kendini karaya vurdu. Vatandaşların denize girerek engellemeye çalıştığı olayda yunus kurtarılamadı.

Haberin Devamı

Olay öğle saatlerinde Güzelbahçe sahilinde meydana geldi. İddiaya göre doğum yapan yunusun yavrusu ölü doğdu. Yunus, bunun üzerine kendisini kayalıklara vurarak suyun üstüne çıkmaya çalıştı.

Yunusu kurtarmak için ise vatandaşlar seferber oldu. Asker emeklisi olduğu ileri sürülen iki dalgıç denize girdi. Yunusu kurtarmak için dalgıçlar uzun uğraş sarf ederken o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

Yavrusu ölü doğan yunus kendini karaya vurdu

Kendisini kayalıklara vuran yunus, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kıyıya vuran yunus, bölgeye gelen ekipler tarafından sahilden kaldırıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Güzelbahçe#Yunus

BAKMADAN GEÇME!

Bir valiz, bir dava, bir aile... Ve tarihe tanıklık etmiş bir otel

Bir valiz, bir dava, bir aile... Ve tarihe tanıklık etmiş bir otel

#Tarih
Dünyada bir ilk oldu 38 yaşında ve 195 ülkenin tamamını ziyaret etti

Dünyada bir ilk oldu! 38 yaşında ve 195 ülkenin tamamını ziyaret etti

#Jessica Nabongo
İsrailde haritada olmayan küçük bir Arap köyü imkansızı başardı: Maccabi Bnei Reineh Premier Ligde

İsrail'de haritada olmayan küçük bir Arap köyü imkansızı başardı: Maccabi Bnei Reineh Premier Lig'de!

#Maccabi Bnei Reineh

BAKMADAN GEÇME!

Bir valiz, bir dava, bir aile... Ve tarihe tanıklık etmiş bir otel

Bir valiz, bir dava, bir aile... Ve tarihe tanıklık etmiş bir otel

#Tarih
Dünyada bir ilk oldu 38 yaşında ve 195 ülkenin tamamını ziyaret etti

Dünyada bir ilk oldu! 38 yaşında ve 195 ülkenin tamamını ziyaret etti

#Jessica Nabongo
İsrailde haritada olmayan küçük bir Arap köyü imkansızı başardı: Maccabi Bnei Reineh Premier Ligde

İsrail'de haritada olmayan küçük bir Arap köyü imkansızı başardı: Maccabi Bnei Reineh Premier Lig'de!

#Maccabi Bnei Reineh