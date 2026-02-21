Yavru tilki polislerle dost oldu... Poligonun ‘Barut’u

Haberin Devamı

Tilkiye şefkat göstererek beslemeye başlayan polisler, veterinerden destek alarak ilaç ve vitaminlerle hayvanı iyileştirdi. Polisler, Barut ismini verdikleri tilkiyle zaman içinde dostluk kurdu. Atış poligonuna yaklaşık 50 metre uzaklıkta yuvası bulunan tilki, yeni ortamına çok çabuk adapte oldu. Atış poligonunun sorumlusu Başkomiser Salih Can Katipoğlu, “Barut bizim maskotumuz oldu. Bizler Türk polisi olarak asayişin tesisinin dışında doğadaki tüm canlıların yaşam hakkını desteklemek için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.