Yavru tilki polislerle dost oldu... Poligonun ‘Barut’u

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2026 07:00

ATAKUM ilçesi Kamalı Mahallesi’nde Samsun Emniyet Müdürlüğü’ne ait atış poligonuna, yaklaşık 1 yıl önce bitkin haldeki bir yavru tilki gelmeye başladı.

Tilkiye şefkat göstererek beslemeye başlayan polisler, veterinerden destek alarak ilaç ve vitaminlerle hayvanı iyileştirdi. Polisler, Barut ismini verdikleri tilkiyle zaman içinde dostluk kurdu. Atış poligonuna yaklaşık 50 metre uzaklıkta yuvası bulunan tilki, yeni ortamına çok çabuk adapte oldu. Atış poligonunun sorumlusu Başkomiser Salih Can Katipoğlu, “Barut bizim maskotumuz oldu. Bizler Türk polisi olarak asayişin tesisinin dışında doğadaki tüm canlıların yaşam hakkını desteklemek için elimizden geleni yapıyoruz” dedi. 

