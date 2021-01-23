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Gündem
Ali Can ZERAY - Resul ORUÇOĞLU / DHA
Haber Giriş: 23.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Yavru köpekleri uyuşturup kaçırmışlar

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Yavru köpekleri uyuşturup kaçırmışlar
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Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları araçta arama yaptı. Aramada, yasadışı yollarla yurda sokulmuş ‘pomeranian’ cinsi 7 yavru köpek ile Bulgarca yazılı 14 evcil hayvan pasaportu ele geçirildi.

Araçta bulunan K.S. ve İ.B. gözaltına alındı. Şüpheliler, Emniyet’teki ifadelerinin ardından haklarında ‘5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet’ suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı.
 
‘MAL DEĞİL CAN’

7 yavru köpeğin ses çıkarmalarını önlemek için uyuşturulduğu belirlendi. Köpeklerden durumu ağır olan 4’ü tedavi altına alınırken, 3’ü HAYTAP’a teslim edildi. HAYTAP temsilcisi Zuhal Aslan, “HAYTAP’ın Gümrük Bakanlığı ile protokolü var ve sınırda yakalanan köpekler, kediler ya da kuşlar bize teslim ediliyor. Biz de bedelsiz sahiplendiriyoruz. Henüz satışları yasaklanmadı, yasanın çıkmasını bekliyoruz. Sonuçta bunlar mal değil can, satılmasına sonuna kadar karşıyız” diye konuştu.

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