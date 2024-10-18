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Yavru köpekler anız yangınında alevlerin arasında kaldı! Yardımlarına itfaiye erleri yetişti

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#Mersin#Tarsus#Anız Yangını
Yavru köpekler anız yangınında alevlerin arasında kaldı Yardımlarına itfaiye erleri yetişti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2024 01:43

Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan anız yangınında alevlerin ortasında kalan 10 yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Ferahim Şalvuz Mahallesi Molla Kerim Caddesi yediemin deposu arkasında bulunan bölgede, iddiaya göre, akşam saatlerinde anız ateşi yakıldı.

Alevler geniş bir alana yayılması sonucu ihbar üzenine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Ekipler ayrıca, söndürme çalışmaları sırasında alevlerin ortasında kalan 10 yavru köpeği de kurtardı. Köpekler güvenli alana alındı ve Hayvan Barınağı ekiplerine haber verildi.

Yangınla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. 

 

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#Mersin#Tarsus#Anız Yangını

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