Yavru köpeğin ayaklarını kesip, ağaca astılar

Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, yavru bir köpeğin ayaklarını kesip, öldürdükten sonra ağaca astı. İhbar üzerine Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri mahalleye giderek inceleme yaptı. Ekiplerin, köpeği öldüren kişi ya da kişileri tespit etmek için çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Öte yandan, yavru köpeğin vahşice öldürülmesi sosyal medyada büyük tepki topladı.

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