Yavru köpeği öldüren şüpheli, köpeklere bakma şartıyla serbest bırakıldı

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Alınan bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Kırklareli'de bir iş merkezinde 3 aylık yavru köpek besleyen Tufan Süngü, köpeğinin öldüğünü fark edip güvenlik kameralarını inceledi. İncelediği güvenlik kamerası ile bir şüphelinin köpeğini eziyet ederek öldürdüğü görmesi üzerine şikayette bulundu.

HAFTADA 2 GÜN BAKACAK

Şüphelinin kimliği belirlenerek gözaltına alındı. Gözaltına alınan Fatih B., sorgusunda bütün suçlamaları kabul etti. Savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Fatih B.’ye yurt dışı yasağı getirilirken, haftada 2 gün bir saatten az olmamak şartıyla hayvanlarla ilgilenmesi içeren adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.