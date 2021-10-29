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Yavru köpeği ezip, yoluna devam etti

#Ümraniye#Köpek#Hayvana Şiddet
Yavru köpeği ezip, yoluna devam etti

Ümraniye'de kimliği belirsiz sürücü, kullandığı otomobille sokakta oyun oynayan yavru köpeği ezip, kaçtı. Yüzünden ve bacağından yaralanan 3 aylık yavru köpek tedaviye alınırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay dün saat 11.15 sıralarında Esenkent Mahallesi'nde meydana geldi. Tamirhane sahibi Can Celep'in baktığı Rocky isimli 3 aylık yavru köpek işyerinin önünde oyun oynuyordu. Bu sırada plakası alınamayan bir otomobil sürücüsü yola çıkan köpeği ezdi. Otomobilin altında kalan köpek ayağa kalkarak koşmaya başlayınca sürücü durmayarak yoluna devam etti. Köpeğinin ezildiğini gören tamirhane sahibi Can Celep yaralı köpeği veterinere götürdü. Yüzünden ve bacağından yaralanan köpeğin durumu ise iyi. Otomobilin yavru köpeği ezdiği anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 

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"KAÇIP GİTTİ"

Sesleri duyarak dışarı çıktığını söyleyen Can Celep, "Arabanın geçtiğini gördük. Köpek acılar içinde dükkanın içine girdi. Apar topar veterinere götürdük tedavisi için. Köpek burada acılar içindeyken arabanın sürücüsü camdan kafasını uzattı, sonra bir daha kafamızı çevirdiğimizde çoktan kaçıp gitmişti. İnsan bir durur, kazadır. Yaşı da çok büyük değil, ortalama üç aylık falan. İnsan bir gelir sorar. Biz ondan hiçbir şekilde bir şey de talep etmiyoruz. Gelsin köpeği sevsin, onun sevgiye ihtiyacı var başka da bir isteğimiz yok.

Yavru köpeği ezip, yoluna devam etti

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"15 Temmuz doğumlu. Annesi burada doğurdu. Burada tamirhanemizin köpeği. Biz burada para verip mama almıyoruz. Sevenleri buraları mamalarla dolduruyor, geliyorlar, seviyorlar. İsmi Rocky. Sağlık durumu şükürler olsun iyi. Veteriner kliniğine gittiğimizde kırığının çıkığının olmadığını söylediler. Tam teker kafasının üstünden geçti. Yani arabanın sallandığını böyle görebiliyoruz. Şükür şanslı bir köpekmiş yine bizimle. Onu çok seviyoruz." diye konuştu.

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#Ümraniye#Köpek#Hayvana Şiddet

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