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Yavru kerkeneze ‘kanat’ tedavisi

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#Yaban Hayatı Kurtarma#Kars#Sarıkamış
Yavru kerkeneze ‘kanat’ tedavisi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2026 07:00

KARS’ın Sarıkamış ilçesinde yaralı halde bulunan kerkenez yavrusu, tedavi edilmek üzere Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne teslim edildi.

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İnönü Mahallesi’ndeki Harun Hayali Millet Bahçesi’nde uçamayan kerkenezi fark eden güvenlik görevlisi Erol Gök, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne bağlı Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parklar Şefliği ekiplerine bildirdi. Ekiplerce teslim alınan kerkenez, ilk incelemede sağ kanadında yara tespit edilmesinin ardından Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüldü. Kerkenezin tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi. 

 

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#Yaban Hayatı Kurtarma#Kars#Sarıkamış

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