Yavru kerkeneze ‘kanat’ tedavisi

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

İnönü Mahallesi’ndeki Harun Hayali Millet Bahçesi’nde uçamayan kerkenezi fark eden güvenlik görevlisi Erol Gök, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne bağlı Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parklar Şefliği ekiplerine bildirdi. Ekiplerce teslim alınan kerkenez, ilk incelemede sağ kanadında yara tespit edilmesinin ardından Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüldü. Kerkenezin tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.