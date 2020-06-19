Yavru kediyi otomobilin lastiğini çıkarıp, kurtardılar

Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Girne Caddesi 890'ıncı Sokak'ta yaşayan Fethullah Erkek, park halindeki otomobiline bindiği sırada kedi sesi duydu. Hemen aracından inerek, otomobilini kontrol eden Erkek, sol ön lastik ile kaporta arasına yavru kedi sıkıştığını gördü. Yavru kediyi çıkaramayan Erkek, mahalleliden yardım istedi. 1 saat süren çabaya rağmen kedi çıkarılamayınca, itfaiye arandı. Adrese gelen itfaiye ekipleri, otomobilin lastiğini çıkartarak, yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Kedi, sağlık kontrolü için hayvan barınağına götürüldü.