Yavru kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü

Bülent Ecevit Üniversitesi'nde güvenlik görevlisi olan Erkan Gonca, kampuste bir kedinin doğum yaptığını fark etti. Yavrulardan birinin nefes almadığını ve annesinin yanından ayrıldığını gören Erkan Gonca, yavruyu alarak güvenlik kabinine götürdü. Erkan Gonca, kalp masajı yaparak, kediyi hayata döndürdü. Ardından otomobiliyle veteriner kliniğine götüren Erkan Gonca, tedavisini yaptırdı. Sağlığına kavuşan kediye 'Kader' adını koyan Erkan Gonca, bakımını üstlendi. Erkan Gonca'nın kediyi hayata döndürme anları ve arkadaşıyla veterinere yetiştirme çabaları ise arkadaşı tarafından cep telefonuyla kaydedildi.



O ANLARI ANLATTI



Evli ve 1 çocuk babası Erkan Gonca, Kader'e evinde bakmaya başladığını söyledi. Dünyanın en mutlu insanı olduğunu anlatan Gonca, şöyle konuştu:



"Dün saat 15.00 sıralarında yağmurda devriye atarken kediyi gördüm. Cansız yatıyordu, çaresizdi. Biz öldüğünü sandık. Nöbet kulübesine götürdük. Kalp masajı ve suni teneffüs yaptım. Tekrar hayata dönmesi için varımı yoğumu verdim ve bu canımızı yaşattım. Çok mutluyum, dünyanın en mutlu insanı ben olmuş oldum. Hayvanlara yapılan eziyetleri şiddetle kınıyorum. Bu tür olaylara örnek olması nedeniyle bunu tüm Türkiye'ye göstermek istedim."