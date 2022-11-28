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Yavru kediyi işkence yaparak öldürdüler

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#Zonguldak#Kedi#İşkence
Yavru kediyi işkence yaparak öldürdüler
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2022 23:27

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yavru bir kedi, kimliği belirsiz kişiler tarafından işkence yapılarak öldürüldü.

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Olay, ilçeye bağlı Elmatepe Mahallesi Noter Ahmet Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nuray Çevik isimli genç kadın evde baktığı 4 kedisinden biri kaybolunca mahallede aramaya başladı. Çevik, mahallede bir duvarın köşesine atılmış halde bulduğu yavru kedisinin gözlerinin çıkarılıp, yüzünün parçalanarak öldürüldüğünü görünce gözyaşlarını tutamadı. Genç kadın yavru kedisini işkence yaparak öldürenlerin bulunup en ağır cezayı almalarını isterken, böyle bir vahşiliği yapana insan denilemeyeceğini belirtti.

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#Zonguldak#Kedi#İşkence

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