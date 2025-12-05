Yavru kediye işkence

Haberin Devamı

ANKARA Mamak’ta, Hayvansever Ezgi Günaydın, 19 Kasım’da Araplar Köyü Derneği bahçesinde beslediği kedinin tüyler ürperten görüntüsüyle karşılaştı. Ezgi Günaydın, minik yavrunun işkenceye uğradığını tespit ederek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda bir şahsın, derneğin bahçesine izinsiz girerek veya derneğin yakın çevresinde sair bir noktada kediyi yakaladığını savunan Günaydın, “Bakımını ve tedavilerini üstlendiğim bir yavru kediye ızdırap çektirecek şekilde eziyette bulunmuştur ve kedinin üç patisini ve kuyruğunu kesmiştir. Kesiler röntgende düzgün görünmektedir ve kör bir bıçakla yapılmış olması muhtemeldir. Bunlar kesilerin bir insan tarafından yapıldığını açıkça ortava koymaktadır. Kedi, yoğun bakım altında tedaviye alınmıştır” iddiasında bulundu.

Ezgi Günaydın, işkence eden failin 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun ilgili maddeleri tespit edilerek cezalandırılmasını talep etti.

Üç patisinde işkence bulguları

‘KAMERA KAYITLARI İNCELENSİN’

Olayı gören kamera kayıtlarının mevcut olduğunu da belirten Günaydın suç duyurusunda, “Olayın aydınlanması ve failin bulunması adına bu kameraların celbi elzemdir. Kamera kayıtlarının genel olarak iki hafta içinde otomatik silindiği de dikkate alındığında ilgili kayıtların ivedi olarak toplanmasını önemle rica ederim” talebini de iletti.

Yoğun bakıma alınan yavru kedi, veteriner hekimlerin uyguladığı tedavilerin ardından sadece 14 gün hayata tutunabildi. Vahşi olaya hayvanseverlerden de yoğun tepki geldi. Patikara Derneği, minik yavrunun ölümünün ardından şu açıklamayı yaptı:

‘FAİL CEZASIZ KALMAMALI’

“Mamak’ta yaşayan bu minik yavrunun üç patisinde, insan eliyle yapıldığı düşünülen ağır işkence bulguları tespit edilmiştir. Ne yazık ki tüm çabalara rağmen yavru kedi hayatını kaybetmiştir. Bu olay artık tekil bir vahşet olmaktan çıkmış; ülke genelinde hayvanlara yönelik giderek katliam boyutuna ulaşan barbarlığın yeni bir örneğidir. Hekimlerimizin aktardığı bilgiler doğrultusunda, ihbarcımız tarafından gerekli suç duyuruları yapılmıştır. İlgili birimlerin derhal harekete geçmesi, olay bölgesine ait tüm kamera kayıtlarını toplaması, sorumluları tespit ederek delilleri eksiksiz şekilde mahkeme heyetine sunması, adaletin sağlanması açısından zorunludur. Hayvanseverler olarak bu dosyanın peşini bırakmayacağımızı, süreci sonuna kadar takip edeceğimizi ve hiçbir failin cezasız kalmasına izin vermeyeceğimizi açıkça ilan ediyoruz. Bu dava, ülkede hayvanlara yönelik katliam niteliğindeki şiddetin durdurulması için zorunludur. Bu barbarlığın normalleşmesine ve üzerinin örtülmesine asla izin vermeyeceğiz.”

