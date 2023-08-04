Yavru kedileri ayağıyla ezerek öldürmüştü! Dehşete düşüren olayda yeni gelişme... 'Sahiplenme bahanesiyle yavru kedileri toplamış'

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Ortahisar ilçesi İskenderpaşa Mahallesi'nde, 4 gün önce saat 22.30 sıralarında Ö.Ü., sokakta çöp konteynerinin yanına getirdiği 2 yavru kediyi ayağıyla ezerek öldürdü. O anlar çevredeki bir çocuk tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Çocuğun olayı anlattığı ailesinin ihbarı üzerine bölgeye belediye ekipleri geldi. Ekipler, ölü kedileri incelemek üzere aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise hayvanseverlerin tepkisini çekti. Veteriner raporunda kedilerin vahşice öldürüldüğü tespit edildi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (TRAHAYKO), olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

'SAHİPLENME' BAHANESİYLE YAVRU KEDİLERİ TOPLAMIŞ

Emniyet güçlerinin aradığı Ö.Ü. bir gün sonra DHA muhabiri olay yerinde röportaj yaparken sokağa geldi. Hayvanseverlerin tanıyıp tepki gösterdiği Ö.Ü. kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine polis, zihinsel engelli olduğu öne sürülen şüpheliyi yakaladı.

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Polisin araştırmasında, şüphelinin daha önce de birçok mahalleden, 'sahiplenme' bahanesiyle yavru kedileri topladığı ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ö.Ü. mahkemedeki ifadesinde, yavru kedileri annelerine götürdüğünü gerekçe gösterip kendini savundu. Yüzde 25 oranında zihinsel engelli raporu bulunan Ö.Ü.'ye, yeniden akıl sağlığı raporu alınması şartıyla ev hapsi cezası verildi.

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YİNE SERBEST KALDI

Adliyeden çıktıktan sonra Ö.Ü., Akçaabat ilçesinin Kavaklı Mahallesi’nde daha önce kedi çaldığı ve bir kez de çalmaya teşebbüs ettiği markete gitti. Gözüne kestirdiği kedileri yeniden çalmak isteyen Ö.Ü.'yü tanıyan hayvanseverler, şüpheliyi engelledi. Ö.Ü., çağırılan jandarma ekiplerince gözaltına alındıktan sonra yeniden Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla serbest bırakıldı. Ö.Ü.'nün kedi almaya çalıştığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi, bir iş yerinin de güvenlik kameralarına yansıdı.

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'ÇIKAR ÇIKMAZ GELİP KEDİ ALMAYA ÇALIŞTI'

Şüphelinin serbest kalmasına hayvanseverler tepki gösterdi. Vatandaşlardan Buğrahan Çelik, "Adamı daha önceden görüyorduk ama öldürdüğünü bilmiyordum. Buralara gelip para istiyordu, gariban diye bir şey yapmıyorduk. Geçen pazar günü beslediğimiz kedileri almaya çalışınca durdurmuştum. Arkadaşım birinin buraya gelip kedileri topladığını söyledi. Az ileride bunun kedileri çekmeye çalıştığını görünce ne yaptığını sordum. Bana, İzmit'ten geldiğini ve kedileri toplayıp evine götürdüğünü söyleyince durdurdum. Sosyal medyada kedi öldürdüğünü görünce şaşırdık. Ertesi gün de içerden çıkar çıkmaz üzerinde aynı kıyafetlerle buraya gelip kedi almaya çalıştı. 5 aylık bir kediyi almak istiyordu, ona kafayı takıp buraya gelmiş. Tam buna müdahale edecektik, jandarma alıp götürdü. Bu durumdan rahatsızız" dedi.

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'GELMEZ DEMİŞTİK AMA ÇIKIP YİNE GELDİ'

Ö.Ü.'nün özellikle evcil kedileri almaya çalıştığını anlatan Muhammet Esmer ise "Bu adam normalde sokak kedilerini alamıyor çünkü onlar yanaşmıyor. Bu kedileri evcil yetiştirdik. Herkes sevdiği ve insandan kaçmadığı için bu kediler ona daha cazip geliyor. Kediye bir şey verince yanına gidiyor, bu da kediyi götürüp zarar veriyor. Haberlere çıktığını görünce bir daha gelmez demiştik ama akşamüstü çıkıp gelince bunu yakaladık. Ben öldürmedim diye ağlayıp yalvarıyor" diye konuştu.

'KEDİLERİM KAYIP, MUHTEMELEN ALIP ÖLDÜRDÜ'

Özge Keçeci de "Bir marketin önünde duran 3 tane kedim kayboldu. Bu adamın kedileri kasa içine koyup götürdüğünü görenler var. Muhtemelen alıp öldürdü. Bu adamın kedileri aldığının görüntüsünü toplayıp şikayette bulunacağım. Biz çok rahatsızız. Kedilerim kaybolacak diye korkuyorum. Birçok kedim zaten kayıp. 60'a yakın kedimiz var. Bu adam yeni doğum yapan kedilerin yavrularını toplamaya çalıştı" ifadelerini kullandı.