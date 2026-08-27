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Yavru kedi işkenceyle öldürüldü iddiasına ilişkin soruşturma... 2 kişi hakkında gözaltı kararı

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#Hayvan Hakları#Ankara Soruşturma#Kedi İşkence
Yavru kedi işkenceyle öldürüldü iddiasına ilişkin soruşturma... 2 kişi hakkında gözaltı kararı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2026 21:18

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yavru kedinin işkenceyle öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlatarak, 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

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Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"27.08.2026 tarihinde bir kısım X ve diğer sosyal medya platformu kullanıcıları tarafından yapılan paylaşımlarda, iki şahsın yavru bir kediye işkence ettikleri ve öldürdüklerinin tespit edilmesi üzerine, meçhul şüphelilerin üzerlerine atılı 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 28/A.2 maddesi uyarınca evcil hayvanı kasten öldürme suçunu işledikleri değerlendirilmekle, atılı eylemi gerçekleştiren şüpheliler hakkında resen soruşturma işlemlerine başlanılmış ve şüpheliler hakkında gözaltı talimatı verilmiştir."

 

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#Hayvan Hakları#Ankara Soruşturma#Kedi İşkence

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