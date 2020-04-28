MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYavru kedi duvar kırılarak kurtarıldı
GeriGündem Yavru kedi duvar kırılarak kurtarıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)
Haber Giriş: 28.04.2020 - 13:52,Son Güncelleme:

Yavru kedi duvar kırılarak kurtarıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

OSMANİYE'de bölme duvar arasına düşüp, mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Güvenlik görevlileri, koronavirüs salgını nedeniyle ziyarete kapalı olan Kent Müzesi’nde kontrollerde bulunurken, ikinci kattaki alçıpan bölme duvar arasından kedi sesi geldiğini duydu. Yapılan araştırmada, anne kedinin giriş katın üst kısmında yavruladığı ve 3 aylık olan yavrulardan birinin duvar arasındaki boşluktan iç kısma düştüğü belirlendi. Görevlilerin ihbarı üzerine müzeye itfaiye ekipleri geldi. Ekipler, duvarı kırarak yavru kediyi çıkardı. Yavru kedi, su verilip muayene edildikten sonra yeniden anne kedinin yanına bırakıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle