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Yavru goril için en çok önerilen 4 isim! Anket başlatıldı

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#Goril#Tarım Ve Orman Bakanlığı#İsim
Yavru goril için en çok önerilen 4 isim Anket başlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2025 13:46

Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Havalimanı'nda bulanarak koruma altına alınan yavru goril için en çok önerilen 4 isim 'Üzüm', 'Kömür', 'Misket' ve 'Zeytin' arasında anket başlattı.

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Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin takibiyle, geçen 22 Aralık'ta İstanbul Havalimanı'nda ele geçirilen yavru goril, korumaya alındı. Nijerya çıkışlı ve Bangkok varışlı kafes tipi bir yük arasındaki kutuda ele geçirilen gorilin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personeli tarafından rehabilitasyon ve bakımı sürüyor. Nesli tehlike altında olan gorilin durumunun iyiye gittiği ve gözlem altında tutulmaya devam edildiği belirtildi.

'KİM' VE 'UMUT' İSMİ ÖNERİSİ

İstanbul'da bir hayvanat bahçesinde muhafaza edilen goril yavrusu için Tarım ve Orman Bakanlığı isim önerisi almaya başladı. Sosyal medyada başlatılan isim kampanyasına binlerce katılım oldu. Ticaret Bakanlığı, Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'nün kısa adı 'KİM', Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da koruyucu aile bakımındaki bir çocuğun isteğiyle 'Umut' isimlerini önerdi.

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'ŞİMDİ SEÇİM VAKTİ'

Yavru goril için isim önerileri, 1 haftanın sonunda tamamlandı. En çok önerilen 4 isim 'Üzüm', 'Kömür', 'Misket' ve 'Zeytin', Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından oylamaya açıldı. Bakanlık, en çok önerilen 4 ismi paylaşarak, "Yavru goril için binlerce isim önerisine teşekkür ediyoruz. Şimdi seçim vakti" açıklamasını yaptı.

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#Goril#Tarım Ve Orman Bakanlığı#İsim

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