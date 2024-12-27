Goril yavrusu buradan gönderilmiş... Kaçakçılık piyasasındaki değeri milyon dolarları buluyor

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İstanbul Havalimanı'nda Türkiye üzerinden Bangkok’a gönderilmek üzere Nijerya’dan yola çıkan goril yavrusunun ele geçirilmesinin ardından Tayland polisi harekete geçti. Polis, kaçakçılık yapıldığı şüphesiyle Nakhon Pathom eyaletinde bir çiftliğe baskın düzenledi. Tayland Doğal Kaynaklar ve Çevresel Suçlar Polis Amiri Watcharin Phusit yaptığı açıklamada, Türk Polisi ile paylaşılan istihbarat sonucu gorilin son varış adresi olan çiftliğe düzenlenen operasyonda 22 farklı türde 284 adet hayvan bulunduğunu söyledi.

Çiftliğin hayvan ticareti için gerekli lisansa sahip olduğunu ifade eden Phusit, çiftlikteki hayvanların ticaretinin yasal olup olmadığına ilişkin ise inceleme başlatıldığını kaydetti. Phusit, ayrıca İstanbul'da ele geçirilen gorilin bulunduğu kolinin evraklarda “50 tavşan taşıdığı” şeklinde beyan edildiğini belirtti. Çiftlik sahibi de ifadesinde hayvan ticaretiyle uğraştığını ve gerekli izinlerinin bulunduğunu öne sürdü.

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Tayland Milli Parklar, Yaban Hayatı ve Bitki Koruma Dairesi Genel Müdürü Atthaphon Charoenchansa ise yaptığı açıklamada, Tayland’a gönderilmesi planlanan gorilin, buradan başka bir ülkeye kaçırılmasının hedeflendiğini tespit ettiklerini ifade etti. Atthaphon, nesli tehlikede olan goril türlerinin kaçakçılık piyasasındaki değerinin milyonlar olduğunu belirtti.

Tayland Polisi’nin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, 22 Aralık’ta İstanbul Havalimanı'nda Nijerya çıkışlı Bangkok varışlı bir kafeste nesli tükenmekte olan "goril yavrusu" bulunduğunu açıklamıştı.