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Yavaş’tan iki kritik ziyaret

#Mansur Yavaş#Kemal Kılıçdaroğlu#Meral Akşener
Yavaş’tan iki kritik ziyaret

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti. Yavaş ile Akşener, görüşmenin ardından ortak açıklama yaptı.

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Yavaş, Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ’ın kendisini cumhurbaşkanı adayı olarak göstermesine ve ziyaretine ilişkin sorulara şu yanıtı verdi:

ÇİZGİMİ BOZMADIM

“Bu tür şeylere yorum yapmıyorum. Belediyecilik anlayışıma göre bir belediye başkanı görevini yapmalı. Ne diğer siyasi partilere, ne genel başkanlarına laf söylemeli, içişlerine karışmalı. Bu tür konuşmalara şahit oluyoruz ama o çizgimi hiç bozmadım, hiçbir zaman cevap vermeyeceğim. Ben siyasetin içinde değilim, kendimi kamu görevlisi olarak görüyorum. Açıklamalar benim rızamın ve bilgimin dışında. Ben de görevimin başındayım. Önümüzde iki yıl daha var ama biz yaptıklarımızın yapamadıklarımızın neler olduğunu anlatıp hesabını vermek istiyoruz. Seçilmemizde katkıları olan Millet İttifakı genel başkanlarını davet edip Ankara’da üç yılda neler değişti, engellemeler oldu mu, bundan sonraki iki yılda neler yapacağız konusunda açıklama yapacağız.”

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AKŞENER: SAĞ OLSUN

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ziyaretle ilgili şöyle dedi: “Mayıs başında üç yılda ne yaptık ne ettik, hangi hizmetleri nasıl yaptık deyip hesap verme adına çalışma planlamış, bizi de ziyaret etti. Yoksulun yanında olarak belediye kaynaklarını çarçur etmek, birilerinin cebine doldurmak yerine somut adımlar atıp sosyal belediyecilik nasıl olmalı herkese göstermiş bir belediye başkanımız. Sağ olsun var olsun.”

KILIÇDAROĞLU’NA GİTTİ

Yavaş, Akşener’in ardından da Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Yavaş’ın, iki lideri ziyaret nedeninin, seçilişinin 3. yıldönümünde belediye faaliyetlerine ilişkin bilgi sunmak üzere düzenlenecek programa davet olduğu belirtildi. 

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#Mansur Yavaş#Kemal Kılıçdaroğlu#Meral Akşener

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