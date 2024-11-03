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Yavaş’tan ‘Esenyurt’ eleştirilerine yanıt: Herkesin kendi programı var

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#ABB#Mansur Yavaş#Esenyurt
Yavaş’tan ‘Esenyurt’ eleştirilerine yanıt: Herkesin kendi programı var
Ekin Hazal Doğruyusever
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2024 07:00

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Genç Akademi Ulus’un açılışında Esenyurt’ta Ahmet Özer için yapılan mitinge gelmemesiyle ilgili eleştirileri yanıtladı.

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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş şunları söyledi:

KAYYUM İŞİ YANLIŞTIR: “Her şeyden önce bir hukukçu olarak kayyum işinin yanlış olduğunu söylemem gerek. Bir kişi seçiliyor, bir şekilde görevden alınıyorsa mutlaka belediye meclisinden birinin onun yerine seçilmesi gerektiği hukuka, seçmen iradesine daha uygundur. 5 yıl, 10 yıl önce geriye giderek televizyon, telefon konuşmalarına bakılarak bir tutuklama yapıldıysa, yine bir hukukçu olarak söylüyorum iktidar çevrelerinden hiç kimse dışarıda kalmaz.

FARKLI ANLAMLARA ÇEKİLDİ: Oraya gitmemem farklı anlamlara çekildi. Belediye başkanlarımızın çoğu da katılamadı, herkesin kendi programı var. Çankaya Belediye Başkanı temsilen oradaydı. Ankara İl Başkanımız da burada gerekli açıklamayı yaptı, biz de yanında durduk. Farklı anlamlar çıkarılması, kişilerin kendi yorumudur.”

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#ABB#Mansur Yavaş#Esenyurt

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