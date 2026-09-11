Yavaş’tan CHP ve Yeni Parti’ye rest: Gereğini yaparım

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın siyasi pozisyonu CHP ile Yeni Parti arasında tartışmalara yol açarken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile önceki günkü sürpriz görüşmesi ise kulisleri hareketlendirdi. Öyle ki “CHP’de mi kalacak, yoksa ayrılıp Yeni Parti’ye mi katılacak?” tartışmalarının hedefindeki Yavaş’ın Beştepe randevusunun ardından “Parti mi değiştirecek?” iddialarının hedefi olması da dikkat çekti. Yavaş bu iddialara, “Bu görüşmeden siyasi sonuçlar çıkarmaya, parti değiştireceğim yönünde senaryolar üretmeye çalışanlara da açıkça ifade etmek isterim: Beni seven, bana güvenen ve yıllardır yanımda duran insanları incitecek, kıracak ve hayal kırıklığına uğratacak bir tutum içerisinde olmam söz konusu olamaz” açıklamasını getirdi.

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GENEL BAŞKANLARI BİLGİLENDİRDİM

Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, hem CHP’lilerin hem de Yeni Partililerin eleştirinin hedefi olan Erdoğan ile görüşmesi öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel’i bilgilendirdiğini vurguladı. Belediye Başkanı olduğunu hatırlatarak, “Ankara halkının bana verdiği görev; siyasi dedikoduların peşinden gitmek, her gün üretilen senaryolara cevap yetiştirmek değil; Ankara’nın sorunlarını çözmek, yatırımlarını hayata geçirmek ve 6 milyon vatandaşımıza hizmet etmektir” diyen Yavaş, görüşmenin tek gündeminin Ankara olduğunu kaydetti.

ANKARA’NIN YATIRIMLARI KONUŞULDU

Yavaş görüşmeye ilişkin, “Sayın Cumhurbaşkanını Ahlat ziyareti dönüşünde havalimanında karşıladım ve görüşme talebimi bizzat kendilerine ilettim. Bu talebimize olumlu dönüş sağlanmasının ardından gerçekleştirdiğimiz görüşmede Ankara’nın bekleyen büyük yatırımlarını, metro projelerini, kredi ve onay süreçlerini, hayata geçirmeyi planladığımız büyük fuar alanını ve şehrimizin çözüm bekleyen diğer meselelerini ele aldık” arka planını da aktardı.

ÜSKÜDAR ÖRNEKLİ MESAJ

Yavaş, siyasi pozisyonuna yönelen eleştirilere de el değiştiren Üsküdar Belediyesi örneğiyle yanıt verdi. Yavaş, “Üsküdar’da yaşananları hep birlikte gördük. Hiçbirimizin tasvip etmeyeceği, onaylamayacağı olaylar yaşandı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nde meclis toplanamadı. Bütün bunları görmezden gelemeyiz. Ankara’da bugüne kadar kurduğum denge politikasının sonucunu kendi belediye meclisimizde gördük. Tüm çabalara rağmen CHP ve Yeni Parti olarak hiçbir fire vermeden seçimi kazandık” dedi.

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ÖFKENİN TARAFI OLMAYACAĞIM

Açıklamasında, “Ben izlediğim yolun doğru olduğuna inanıyorum ve mevcut pozisyonumu koruyorum. Çünkü bugün normal bir dönemden geçmiyoruz” diyen Yavaş, şu mesajı verdi: “Her iki tarafı destekleyen tabanda da karşılıklı ciddi bir öfke ve kırgınlık bulunduğunu görüyorum. Bunun zaman içerisinde dineceğine inanıyorum. Böyle bir ortamda taraf olmayı da atacağım herhangi bir adımın taraflardan birine destek olarak yorumlanmasını da doğru bulmuyorum. Benim görevim bu gerilimi büyütmek değil; mümkün olduğunca düşürmek, sağduyunun hâkim olmasına ve konuşma kanallarının açık kalmasına katkı sağlamaktır. Bugün ihtiyacımız olan şey yeni cepheler açmak değil, zamanı geldiğinde yeniden aynı masanın etrafında oturabilecek zemini korumaktır. Ben de o zemini korumaya çalışıyorum. Eğer bu tutumum her iki partinin genel merkezleri tarafından bir rahatsızlık sebebi olarak görülürse, gereğini yapmaktan da çekinmem. Ancak bugüne kadar her iki genel başkan tarafından da bu tutumumdan rahatsız olduklarını ifade eden herhangi bir söylem tarafıma iletilmemiştir.”