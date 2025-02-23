Yavaş’tan adaylık yanıtı: Konuşmak için erken

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Dün Çankaya ilçesi Birlik Mahallesi’nde Tayfun Tanju Kara Spor Merkezi’nin açılışına katılan Yavaş, açılış töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TALEP OLURSA...

İmza toplayarak cumhurbaşkanı adayı olacağı yönündeki iddialar sorulan Yavaş, “Bunları konuşmak için çok erken. Çünkü biz en son birlikte yaptığımız toplantıda bütün alternatifleri masaya yatırdık. Bu alternatifler tabii ki hep gündemde olacaktır ama şu anda erken seçimin tarihi yok, bir şey yok. Bunları konuşmak için çok erken. Sayın Genel Başkanımıza ve Ekrem Bey’e orada da şunu söylemiştim; bizim kendi başımıza aday olma ya da olmama diye bir hakkımız yok artık. Toplum, günü geldiğinde ne karar verirse, talep olursa bunu değerlendireceğiz. Ancak bunu söylerken de asla partide bir bölünmüşlük, fikir ayrılığı var gibi görüntülerin içerisinde beni bulamayacaksınız. Bunlar günü geldiğinde değerlendirilecek şeylerdir” diye konuştu.