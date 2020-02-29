‘Yavaşlık’ zorunlu ders oldu

Tüm programlarındaki ders müfredatlarına daha önce zorunlu ‘insan hakları’, ‘hayvan hakları’ ve ‘21. yüzyıl bilgi ve becerileri’ derslerini ekleyen Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu, haftada 2 saat zorunlu ‘yavaşlık’ dersi verecek. Yüksekokulun 15 programında yaklaşık 900 öğrenci bu dersi alacak. Cittaslow Türkiye Bilim Kurulu üyelerinin konularını belirleyerek bir ders kitabı olarak yazdıkları yavaşlık dersi, on bölümden oluşuyor: Yavaş felsefesi, yavaş yaşam, yavaş bilim, slow food, Cittaslow, Cittaslow turizm, yavaş ekonomi, yavaş seyahat, yavaş tarım ve yavaş turizm.

HARVARD’IN DEKANI ETKİLEDİ

Cittaslow International ve Cittaslow Türkiye Bilim Kurulu üyesi olan Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Rıdvan Yurtseven, “Harvard Lisans Okulu Dekanı Harry Lewis’in ‘Yavaşlayın’ mektubu bu dersi müfredatımıza eklememizde bizi gerçekten etkiledi. Öğrencilerimizin yardıma ihtiyaçları var. Olabildiğince kısa bir zamana ne kadar çok şey tıkıştırırım diye düşünmek yerine, neyin önemli olduğunu bir durup düşünmeleri gerekiyor. Bu dersin amacı bu. İnsanlar kendilerine zaman ayırdıkça, zaman onlar için yavaş aktığında ya da yapılan iş dinlenmek olsa bile bunu tamamen kendine adadığında ve bunun keyfine vardığında, yaptıklarından zevk almaya başlıyorlar. Zamanlarını dolu dolu değerlendiriyorlar” dedi.

YAVAŞLAMAK TEMBELLİK DEĞİL

“Yavaşlamak tembellik değil. İnsanlar kendilerine döndükçe, zaman onlar için daha yavaş akıyor ve niteliği yükseliyor” diyen Prof. Yurtseven, Cittaslow Türkiye ile birlikte bir yavaş yaşam ders kitabı hazırladıklarını, yavaş yaşam ile ilgili atölyeler düzenleyeceklerini söyledi.



Cittaslow Türkiye Bilim Kurulu üyeleri tarafından verilecek olan yavaşlık dersini başarıyla tamamlayan öğrenciler, Cittaslow Türkiye ve Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu’nun başarı sertifikasını da alacaklar. Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin dünyanın 30 ülkesinde bulunan 264 Cittaslow’da staj yapmaları için çalışmalar yapılıyor.

GENÇLER HAYATLARINI SAKİN PLANLASIN

“İtalya’daki genel merkezde, International Cittaslow Bilim Kurulu’ndayım. Amacım anasınıfından üniversiteye kadar insanları uyarmak. Yaşadığımız ortamda bulunan ama bizim fark etmediğimiz varlıkları, güzellikleri de fark edip yavaş, sakin ve çevreye daha duyarlı olmaları temel amaç. İtalya’da liseye kadar AB eğitimlerimiz var, üniversite eğitimlerine yeni geçeceğiz. Dünyada da Türkiye’de de bu dersi ilk biz verelim istedik. O nedenle müfredata aldık. Yavaş yaşam ve felsefesini anlatmak istedik. Yavaş yaşamdan anladığımız işi yavaşlatmak değil sakin ve farkında olmak. Örneğin yavaş turizmde amaç bir yere giderken çevreyi kirletmeyen, gaz salınımı az olan araçları kullanmak, gidilen yere kadar yol ve insanların farkına varmaktır.



Üniversitelerde mesleki ve kültürel derslerin müfredatını okul senatosu belirler. Birinci sınıfta zorunlu insan hakları ve hayvan hakları derslerimiz var. Burda ders geçme notu sosyal duyarlılıktan veriliyor. Şimdi buna ‘yavaşlık dersi’ni ekledik. Amacımız hızlı olan dünyada öğrencilerin düşünüp ne yapacağına karar vermesini sağlamak. Hayatını sakin planlasın, programlarını sıkıştırmasın, ÇAP (çift anadal programı) yapmak, bütün dersleri almak için zorlamasın, sakin ve yavaş olsun. Neyi seviyorsa onu yapsın, hayatını sakin olup planlasın.”

METROPOL İNSANLARINA DOKUNACAĞIZ

“CITTASLOW Akademisi kuruyoruz. Burada sadece öğrenci değil, halka da yöneleceğiz. Yavaşlık felsefesini metropollerde isteyenlere aktaracağız. Onlara gönüllü ücretsiz sertifika programları ile yavaş olmayı öğreteceğiz. Bu konuda çalışan 15 belediyeye eğitim vereceğiz, projeleri ile ilgileneceğiz. Sakinleştirme eğitimi verip sevdiğimiz bir yemeği yapacağız. İnsanları metropol hızında biraz yavaşlatmaya çalışacak, etraflarının farkına varmalarını sağlayacağız. Çok zor değil, ufak tefek dokunuşlar insanları rahatlatabiliyor, mutlu edebiliyor.”