Yavaş’a imar soruşturması

Mansur Yavaş ve belediye meclis üyeleri hakkındaki soruşturma izni, Ankara’nın Gölbaşı İnce Mahallesindeki bazı alanlarla ilgili imar planlarına yönelik idari yargının verdiği iptal kararlarının uygulanmadığı iddiasıyla istendi. Bakanlık da Yavaş ve belediye meclis üyeleri hakkında ‘görevi kötüye kullanma’ gerekçesiyle soruşturma izni verdi. 21 Ekim tarihli soruşturma izni kararında, belediyenin yargı kararlarına uygun şekilde işlem tesis etmediği öne sürüldü.

ABB: HUKUKİ İTİRAZ YAPILACAK

ABB’den yapılan açıklamada ise “Söz konusu soruşturma Melih Gökçek döneminde yapılan usulsüz imar artışlarına engel olunması nedeniyle başlatılmıştır” denilerek şu ifadelere yer verildi: “Herhangi bir usulsüz imar artışı söz konusu değildir. Aksine, Dodurga bölgesine verilen usulsüz imar artışının veto edilmesine ilişkin karar, bu soruşturmanın konusudur. Öte yandan, soruşturma izni sürecinde görev alan mülkiye müfettişiyle ilgili ciddi ve kamuoyuna da yansıyan iddialar bulunmaktadır. Bu mülkiye müfettişi; daha önce de Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verilen başka dosyalarda görev almış, Melih Gökçek ile bu konuda görüştüğü iddia edilmiş ve bu nedenle Mansur Yavaş tarafından hakkında suç duyurusunda bulunulmuş olan aynı mülkiye müfettişidir. Söz konusu mülkiye müfettişinin bu dosyada da yer aldığı anlaşılmıştır. Tüm hukuki itirazlarımız yapılmaktadır.”

CHP: HUKUKİ DEĞİL SİYASİ

Mansur Yavaş için verilen soruşturma iznine CHP’den de tepki geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, soruşturma izni verilmesine “Hukuki değil, siyasidir. Mansur Yavaş’a soruşturma izni verenler milletin vicdanında mahkum olacaktır” dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek de “Mansur Yavaş, Ankara’nın talan edilmesine izin vermediği için soruşturmaya konu ediliyor. Yani dürüstlük yargılanmak isteniyor” açıklamasını yaptı.