Yavaş tamam sıra İmamoğlu’nda mı

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İMAMOĞLU CEPHESİ RAHATSIZ

Kulislere göre, özellikle İmamoğlu’nun yakın çevresinin bu gelişmelerden rahatsız olduğu belirtilirken, yeniden adaylık beklentisi içindeki Eskişehir, Adana, Mersin, İzmir, Antalya ve Hatay’da gözlerin Kılıçdaroğlu’na çevrilmesine yol açtı. Yakın çevresinde, İmamoğlu’nun adaylığının gecikmeden açıklanmasının yanı sıra İstanbul’daki ilçe belediyelerinde adayların belirlenmesinde de inisiyatifin İmamoğlu’na verilmesi beklentisi var.

ADAYLIĞINDA SORUN YOK

Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresine göre ise İmamoğlu’nun adaylığında bir sorun yok, sadece doğru zamanlama ile bu açıklama yapılacak. İlçe belediyeleri konusunda ise “Zaten Ekrem Bey ile uyumsuz isimler aday gösterilmez, ancak ilçelerin tamamında inisiyatifin kendisine bırakılması da düşünülemez, mutlaka bunun bir dengesi bulunur” değerlendirmesi öne çıktı. Kılıçdaroğlu’nun, tüzüğe göre kendilerinde olan yetkiyi kullanarak aday açıklamasının bazı Parti Meclisi (PM) üyelerinde de rahatsızlık yarattığı öğrenildi. Kulislerde, ay sonunda yapılacak PM toplantısında bazı üyelerin rahatsızlıklarını dillendirebileceğinden söz ediliyor.

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İKİ BAŞKAN DEĞİŞİYOR

- MUĞLA ve Tekirdağ’da aday değişikliğine kesin gözüyle bakılırken, İzmir ve Hatay’ın ise belirsizliğini koruduğundan söz ediliyor. Özellikle Hatay’da, depremin ardından bölgeden başkana yönelen tepkiler ve son seçimde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın burada Kılıçdaroğlu’nun önünde çıkmasının, Lütfü Savaş’ın adaylık şansını zayıflattığı belirtiliyor. İzmir için ise kapsamlı bir değerlendirme sürecinden söz ediliyor.