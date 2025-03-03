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Yavaş: Seçim yaklaşınca üçümüz yeniden gözden geçiririz

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#Mansur Yavaş#CHP#Önseçim
Yavaş: Seçim yaklaşınca üçümüz yeniden gözden geçiririz
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2025 07:00

ANKARA Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, CHP’de yapılacak önseçimle ilgili, “Biz üçümüz seçim yaklaştığı zaman tekrar yan yana geliriz, her şeyi gözden geçiririz” dedi.

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Yavaş, CHP İl Danışma Kurulu’na katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Yavaş, özetle şunları söyledi: “Yaptığım bütün çalışmalarda şunu söylüyorum. Sayın Genel Başkan’la da konuştuk. Önseçim yapılacak; takdir kendilerinin ancak ben, ‘Daha 3 yıl var, belediyelerimiz çalışsın, vatandaşların dertlerine daha çok eğilelim ki memnuniyet artsın, oy oranımız artsın’ görüşündeyim. Üçümüz seçim yaklaşınca tekrar yan yana geliriz ve tekrar her şeyi gözden geçiririz. Bu asla CHP’de bir ayrılık olarak adlandırılmayacak. Ben üstüme düşeni yapıp, CHP’nin bölünmüşlüğünü ortaya çıkaracak, bu anlama gelecek hiçbir görüntü içerisinde olmayacağımı söyledim. Bunu tekrar ediyorum. Çünkü amacımız tek. Artık bu iktidarın değişmesi. Büyükşehir’de memnuniyet yüzde 63 oranında devam ediyor. İlk defa parti olarak CHP Ankara’da 40.8’e ulaştı. AKP yüzde 28. Olası bir cumhurbaşkanlığı seçiminde de yüzde 48 ile CHP birinci, AKP’nin adayı yüzde 37 ile ikinci oluyor. Esnafın, çiftçinin yanında olup iktidar değişirse ne olacağının en büyük delili belediyelerin değişmesidir.”  

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#Mansur Yavaş#CHP#Önseçim

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