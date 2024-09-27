Yavaş: Partimiz gösterirse aday oluruz

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100. Yıl Gençlik Kütüphanesi’nin açılışının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yavaş, adaylık tartışmalarına ilişkin şöyle konuştu:

GEREKSİZ TARTIŞMALAR

“Sayın İmamoğlu ya da benim ağzımdan bir şey çıkmadığı halde kulis bilgisi adı altında hem hükümeti eleştirip hem de hükümete hizmet edecek bu kulis bilgisi adı altında gereksiz tartışma yaptırıyorlar ve gündemi unutturuyorlar. Biz her zaman söyledik. Partimiz aday gösterirse aday oluruz. Bunun haricinde konuşacak başka bir kelime yok. Türkçe ve gayet açık konuşuyoruz. Onun haricinde söylenen sözlerin hiçbir kıymetiharbiyesi yoktur. Muhalefet, ülkedeki sıkıntıların çözümü doğrultusunda çalışmalıdır. Bunun haricinde konuşmalar boş laftır, boş laflarla tüketilecek zamanımız yok.”

İMAMOĞLU İDDİALARI

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Yavaş, CHP’nin Tüzük Kurultayı sonrası İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu ile sorun olup olmadığı sorusu üzerine ise “Hiçbir sıkıntı yok. Olması da mümkün değil. Bizler CHP’nin belediye başkanlarıyız. Biz ancak hizmette rekabet ederiz. Partinin kuralları bellidir. Cumhurbaşkanı adayının nasıl seçileceği, tespit edileceği bellidir. Şu anda da gündemde aday belirleme konusu olmadığına göre böyle bir konu asla gündemimizde yok” dedi.