‘Yavaş git’ dedi, 8 kurşunla öldürüldü

Ezilmekten son anda kurtulan Kayıtbey otomobilin peşinden ‘yavaş git’ diye bağırdı. Otomobili kullanan kişi az ileride durdu ve geri geldi. Kayıtbey ile otomobildekiler arasında tartışma çıktı. Otomobili kullanan kişi silahını çekerek Seyar Kayıtbey’e 8 el ateş etti ve kaçtı. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan Seyar Kayıtbey kurtarılamadı.

Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri kamera görüntülerinden yola çıkarak, Seyar Kayıtbey’i öldüren kişinin büfeci Emrullah Korhan (21) olduğunu belirledi. Yakalanan Korhan cinayeti itiraf etti. Cinayet silahını kaçarken düşürdüğünü, tabancayı yerden 19 yaşındaki Hüseyin Ç.’nin aldığını ve arkadaşı Umut Ö. ile birlikte saklamış olabileceklerini anlattı. Bunun üzerine Umut Ö. ve Hüseyin Ç. de gözaltına alındı. Emniyet’teki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden Emrullah Korhan tutuklanırken, diğer 2 kişi serbest kaldı.

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