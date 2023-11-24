Yavaş, Akşener’e Özgür Özel’den selam getirdi

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Akşener’i İYİ Parti Genel Merkezi’nde ziyaret eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yaptığı kısa açıklamada Akşener’e CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den selam getirdiğini söyledi.

Yavaş, şunları söyledi: “Sayın Genel Başkanımızın, Sayın Meral Akşener’e selamlarını getirdim. Selam ve sevgilerini ilettim kendisine. Bundan sonrasında bir gelişme olur mu olmaz mı, onu bilmiyorum. İçerik olarak ben bir şey iletme durumunda zaten değildim çünkü iki partinin yetkili kurulları var. Sadece onu ilettim ve şimdi ayrılıyorum. Daha sonrasını herhalde, parti kurulları gerek görürlerse açıklama yaparlar. Nezaket ziyareti.”

BAŞKANLIĞA DESTEK YANITI

Gazetecilerin, kendi adaylığında Meral Akşener’den kendisine destek isteyip istemediği sorusuna Mansur Yavaş, “Ben o konulara hiç girmedim. Çünkü benim öyle bir yetkim yok” dedi.