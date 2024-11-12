Yavaş açıkladı: İki ana konser 45 milyon lira

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Yavaş “Konserlere bu kadar para verilir mi” eleştirilerini, düzenlediği basın toplantısıyla yanıtladı:

“Doğru olmayan bilgileri sızdırdılar. ‘Ankara Belediyesi 69 milyon ödedi’ diye servis etmeye başladılar. Bu haberi duyar duymaz, incelemeye başladık. 1 Kasım’da teftiş talimatı verilmiş, 4 Kasım’da müfettiş görevlendiriliyor. Dosya inceleniyor ve ayın 5’inde Kültür ve Sosyal İşler Dairesi’nden izah isteniyor. İzahatın doğru olup olmadığı için Yapı Kontrol’e soruluyor.

HATA YAPAN KATLANIR

Ses, sahne kurulumu, teknik özellikleri belli olan sahne için piyasa tespiti yapılması isteniyor. Ardından altı firmaya yazılıyor. 10 gündür bütün dosyaları didik didik baktırıyoruz. Bizim tarzımızda hiçbir bürokratımız suç ortağımız değil. Hata yapan sonucuna katlanır. Eğer varsa da kusuru olanın arkasında durmayız. Algı yapıldığı gibi sanatçılara ödenen bir para yok. Sanatçıların kaşe bedeli bellidir ve bütün kamu kuruluşlarında ve belediyelerde vardır.”

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KAŞE BEDELİ BELLİ

Mansur Yavaş’ın konuşması sırasında ekrana yansıtılan konser harcaması görselinde, konserler için toplamda 44 milyon 937 bin 353 TL harcama yapıldığı belirtildi. Yavaş da konuşmasında harcamalarla ilgili şu bilgileri verdi: “İki ana konser, sahne, ses, ışık LED ekran imalatı dekor 31 milyon 680 bin lira. Konserin diğer hizmet kalemleri Ebru Gündeş ve ekibine ödenen dahil 13 milyon 250 bin lira. Ebru Gündeş’in kaşe bedeli belli. Gündeş ve ekibine 4 milyon 750 bin lira ödendi. Kurulumda çalışan personel tam 90 kişi. Tek tek bunların sigorta girişlerini, bordrolarını istedim. Ayrıca teknik, ses, ışık ve LED ekranda çalışan 56 kişi. Bunların yemesi, içmesi, konaklaması dahildir. 12 TIR şehir dışından, 8 TIR da Ankara’dan olmak üzere toplam 20 TIR malzemeyle kurulum yapılmıştır. Bunların da sevk irsaliyelerini bizzat inceledim. Kurulum ve sökümde günlük çalışan 146 kişi.”

KONSERLER KAMU HİZMETİ

Yavaş, ‘Mor ve Ötesi ve Candan Erçetin konseriyle ilgili iddialara karşı da şöyle konuştu: “Candan Erçetin konserinde sekiz sanatçı var. Onlara verilen ücret 80 milyon değil, hepsine verilen 94 milyondur. ‘Hep iki firma işi alıyor’ diyorlar. Tek tek incelettim. Tam 904 tane konser ve etkinlik yapmışız. İddia edilen firmalara yaptığımız ödemeler, toplam bütçenin yüzde 39’u. Altı tane firmaya teftiş kurulunun teklif verdiğini belirtmiştim. Bu çapta bir sahne yapmak tabii kolay değil. Sadece bir firma yanıt vermiş. Verdiği teklif sahne kurulumu için 56 milyon lira. Ankara’da bazı kapalı salonlarda bilet ücretleri 2 bin lira, 5 bin lira. Bizim konserlerimize 80 bin, 100 bin kişi geliyor Ben bunun kamu hizmeti olduğunu düşünüyorum. Elbette eleştirileri dikkate alacağız. Sanatçı seçimlerinde de daha dikkatli olacağız.”