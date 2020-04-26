Yatsı namazı kaç rekattır, nasıl kılınır? İşte yatsı namazının kılınışı
Vakit namazları arasında bulunan yatsı namazı, akşam namazından sonra kılınıyor. Yatsı namazı kaç rekattır, nasıl kılınır? sorusunun yanıtı araştırılıyor. İslam’ın şartları arasında yer alan vakit namazları günde beş defa kılınıyor. İşte dört rekat sünnet, dört rekat farz, iki rekat son sünnet ve vitir namazından oluşan yatsı namazının kılınışı…
Yatsı namazı kaç rekattır, nasıl kılınır? sorusu araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre namaz vakitleri belli oluyor. Vakit namazlarını kılmak isteyen Müslümanlar kılınışını öğrenmek istiyorlar. Yatsı namazında dört rekat sünnet, dört rekat farz, iki rekat son sünnet ve vitir namazı bulunuyor. İşte yatsı namazının kılınışı…
YATSI NAMAZI NASIL KILINIR?
YATSI NAMAZININ DÖRT REKAT SÜNNETİ
1 REKAT
"Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının dört rekat sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz
"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız
Sübhaneke'yi okunur
Euzü-besmele çekilir
Fatiha Sûresini okunur
Kur'an'dan bir sure okunur
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gidilir
Yatsı namazının kılınışı nasıldır Yatsı namazı nasıl kılınır, kaç rekattır
1 REKAT
Ayağa kalkarak Kıyama okunur
Besmele çekilir
Fatiha Sûresini okunur
Kur'an'dan bir sure okunur
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gidilir
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik dualarını okunur
1 REKAT
Sübhaneke'yi okunur
Euzü-besmele çekilir
Fatiha Sûresini okunur
Kur'an'dan bir sure okunur
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gidilir
1 REKAT
Ayağa kalkarak Kıyama durulur
Besmele çekilir
Fatiha Sûresini okunur
Kur'an'dan bir sure okunur
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gidilir
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okunur
"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlanır
YATSI NAMAZININ DÖRT REKAT FARZI
1 REKAT
"Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının dört rekat farzını kılmaya" diye niyet edilir
"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlanır
Sübhaneke okunur
Euzü-besmele çekilir
Fatiha Sûresini okunur
Kur'an'dan bir sure okunur
Rüku'ya gidilir
Secde'ye gidilir. doğrulunur, tekrar Secde'ye gidili
1 REKAT
Ayağa kalkarak Kıyama durulur
Besmele çekilir
Fatiha Sûresi okunur
Kur'an'dan bir sure okunur
Rüku'ya gidilir
Secde'ye gidilir. doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir
Oturarak Ettahiyyatu okunur
1 REKAT
Ayağa kalkarak Kıyama durulur
Besmele çekilir
Fatiha Sûresi okunur
Rüku'ya gidilir
Secde'ye gidilir. doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir
1 REKAT
Ayağa kalkarak Kıyama durulur
Besmele çekilir
Fatiha Sûresini okunur
Rüku'ya gidilir
Secde'ye gidilir. doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur
"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlanır
YATSI NAMAZININ İKİ REKAT SON SÜNNETİ
1 REKAT
"Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının iki rekat son sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz
"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlanır
Sübhaneke okunur
Euzü-besmele çekilir
Fatiha Sûresini okunur
Kur'an'dan bir sure okunur
Rüku'ya gidilir
Secde'ye gidilir. doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir
1 REKAT
Ayağa kalkarak Kıyama durulur
Besmele çekilir
Fatiha Sûresini okunur
Kur'an'dan bir sure okunur
Rüku'ya gidilir
Secde'ye gidilir. doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur
"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlanır
VİTİR NAMAZI NASIL KILINIR?
Vitir namazı; yatsı namazdan sonra 3 rekat kılınan ve Selati vitir namazı olarakta bilinen, vacip bir namazdır. Diğer namazlardan farklı olarak, vitir namazının üçüncü rekâtında bir ara tekbir alınarak Kunut duaları okunur.
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