Yatlar alev alev

İstanbul Beşiktaş Bebek sahilinde demirli bulunun bir yatta, dün sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler bir süre sonra yandaki yata da sıçradı. Bir saatlik çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı. Piyasa değeri 3 milyonu aşkın iki tekne tamamen kullanılamaz hale geldi. Yanan yatların sahipleri Osman ve Ozan Yılmaz’ın kız kardeşi Tuğba Yılmaz, yangının elektrik hattındaki voltaj düşüklüğünden kaynaklandığını iddia etti.



