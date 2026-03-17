Yatırım vaadiyle 7 milyar lira dolandıran şebeke çökertildi… 22 kişiden 9 tutuklama

Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2026 22:14

 BURSA’da vatandaşları yatırım vaadiyle 7 milyar TL dolandırdıkları iddia edilen şebekeye yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 22 kişiden 9'u tutuklarınken 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, ‘Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama’ suçlarına yönelik yapılan operasyonlarda, yatırım dolandırıcılığı yöntemiyle birçok vatandaşın mağdur edildiği belirlendi. Soruşturma kapsamında ekiplerin yaptığı incelemelerde, 24 şüpheliye ait 516 banka hesabı ile 19 tüzel kişiliğe ait 137 banka hesabında yaklaşık 7 milyar TL işlem hacmi tespit edildi.

23 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Savcılık talimatıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 23 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyal, doküman ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Adli makamlarca bu hesapların yanı sıra 2 araca ve 1 ticari sürat teknesine de el konuldu. Operasyonda ayrıca 23 ayrı suçtan aranan ve hakkında 4 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.K. isimli firari, sahte kimlikle yakalandı. Firari K.K., işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI 

Emniyetteki işlemlerinin ardından 22 kişi adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 9’u tutuklanırken, 13 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bursa Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, vatandaşları mağdur eden dolandırıcılık örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

 

