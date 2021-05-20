Yatırım düşünenler dikkat: Bitcoin güvenli olduğunu ispatladı ama…

Kripto Para borsası uzmanı Alphan Gögüş, Bitcoin’de yaşanan dalgalanmaları, Elon Musk’ın bir tweetiyle piyasaya nasıl yön vermeye çalıştığını, doğru ve güvenli yatırımın püf noktalarını, soğuk ve sıcak cüzdan kavramını, yasal düzenlemeleri ve NFT’leri Hürriyet Bizimle izleyicileri içini anlattı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara