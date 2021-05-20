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Haber Giriş: 20.05.2021 - 17:00 | Son Güncelleme:

Yatırım düşünenler dikkat: Bitcoin güvenli olduğunu ispatladı ama…

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Hürriyet Bizimle’de Fulya Soybaş’ın bugünkü konuğu Bigpara Yazarı ve Huobi Genel Müdürü Alphan Göğüş oldu.

Kripto Para borsası uzmanı Alphan Gögüş, Bitcoin’de yaşanan dalgalanmaları, Elon Musk’ın bir tweetiyle piyasaya nasıl yön vermeye çalıştığını, doğru ve güvenli yatırımın püf noktalarını, soğuk ve sıcak cüzdan kavramını, yasal düzenlemeleri ve NFT’leri Hürriyet Bizimle izleyicileri içini anlattı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

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