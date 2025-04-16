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'Yatırım danışmanıyım' diyerek 1 milyon dolarlık dolandırıcılık yaptılar! 7 gözaltı

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#Dolandırıcılık#Operasyon#Gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2025 09:43

Telefonla aradıkları mağdurları yatırım danışmanlığı yaptıklarını söyleyip kandırarak 1 milyon dolarlık dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon düzenlendi. 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İstanbul’da polise başvuran mağdur B.K.Ş.(32) kendisini telefonla arayan kişiler tarafından 1 milyon dolar parasının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Mağdur B.K.Ş. ifadesinde "Beni telefonla aradılar. Yatırım danışmanlığı yaptıklarını kısa sürede büyük kârlar elde edebileceğimi söylediler. Onlara inandım. Farklı tarihlerde, farklı hesaplara 1 milyon dolar para yolladım. Ancak daha sonra dolandırıldığımı anladım." dedi.

4 İLDE OPERASYON 7 GÖZALTI

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada şüpheliler, F.C.A.(32), İ.C.A.(25), O.Ö.Ö.(26) İstanbul’da yakalandı. Banka hesaplarını kullandıran kişilerin ifadeleri doğrultusunda yapılan çalışmalarda Tekirdağ’da B.Ü.(25) Antalya’da H.D.(28) ve E.Ö.(48) ile Rize'de de M.K.'nin(41) yakalanmasıyla gözaltı sayısı 7’ye çıktı.

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Polis soruşturmasında suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler İstanbul, Tekirdağ, Antalya ve Rize'de adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden İ.C.A., O.Ö.Ö, B.Ü., E.Ö. ve M.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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#Dolandırıcılık#Operasyon#Gözaltı

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