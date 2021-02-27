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Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)
Haber Giriş: 27.02.2021 - 11:08 | Son Güncelleme:

Yatalak yaşlı kadın yangında yaşamını yitirdi

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Yatalak yaşlı kadın yangında yaşamını yitirdi
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ANTALYA'nın Serik ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında yatalak hasta olan Havvana Avşar (93) yaşamını yitirdi.

Yatalak yaşlı kadın yangında yaşamını yitirdi
Serik'e bağlı Gebiz Mahallesi Karapınar mevkiinde yatalak hasta olan Havvana Avşar'ın kaldığı tek katlı evde saat 05.30 sıralarında yangın çıktı. Bacadan başladığı belirtilen yangın kısa sürede büyüyüp, tüm evi sardı. Bu sırada evde bulunan Kezban Avşar ve Zeynep Kesme dışarı çıkarak kurtulurken, anneleri Havvana Avşar'ı ise çıkarmayı başaramadı. Kızları hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin tüm çabasına karşın tek katlı ev tamamen yandı. Yangın söndürüldükten sonra içeride yapılan incelemede Havvana Avşar'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Havvana Avşar'ın 15 yıldır yatalak hasta olduğu, bekar kızı Kezban ile birlikte yaşadığı, diğer evli kızlarının da sırayla annelerine gelip baktıkları öğrenildi.

Havvana Avşar'ın cenazesi Cumhuriyet Savcısı'nca yapılan ilk incelemenin ardından otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yatalak yaşlı kadın yangında yaşamını yitirdi

 

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