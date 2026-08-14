×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Yatalak eşini bıçaklayarak öldürdü

Güncelleme Tarihi:

#Mardin Cinayeti#Nusaybin#Aile İçi Şiddet
Yatalak eşini bıçaklayarak öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2026 19:20

MARDİN’in Nusaybin ilçesinde S.C. (66), tartıştığı yatalak eşi Asya Cebe’yi (68) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Olay, 16.00 sıralarında Nusaybin ilçesi Yenişehir Mahallesi Şahin Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, S.C. ile yatalak olan eşi Asya Cebe arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında S.C., eşini bıçakladı. Evden gelen sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Asya Cebe’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Asya Cebe’nin cenazesi, Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılacak ön otopsinin ardından cenazenin, detaylı otopsi işlemleri için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gönderileceği belirtildi.

Olayın ardından S.C., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mardin Cinayeti#Nusaybin#Aile İçi Şiddet

BAKMADAN GEÇME!