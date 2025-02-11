Yataktan kalkmaması için ‘eziyet’ yapmışlar

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İstanbul Ataşehir’deki Özel Bayındır Hastanesi’nin yoğun bakımı hemşiresi, iddiaya göre, tedavi gören Nermin Zeren’in yüzüne elindeki paraya benzer kağıt parçalarını sürerek, “Ne diyorsun ya al al paraları al” diyerek paraları Zeren’in yüzüne saçıp “Para bende şöhret bende hey yavrum hey, al sana kız paraları” demişti. Zeren’e hakaret ve eziyet içeren bu görüntüler ise bir kişi tarafından kayıt altına alınmıştı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler tepki almıştı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ali Erata, Emrah Örgün, İlknur Kaya ve İrem Aysima Erol tutuklanmıştı. 3 şüpheli ise adli kontrol ile serbest bırakılmıştı. Ali Erata, Emrah Örgün, İlknur Kaya ve İrem Aysima Erol, 2 ay sonra tahliye edilmişti. Yoğun bakımda tedavi gören Nermin Zeren ise hayatını kaybetmişti. Ali Erata, Emrah Örgün, İlknur Kaya ve İrem Aysima Erol’un ‘beden bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan mağdura karşı eziyet’ suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti. Mert Can Saylar, Nuriye Koç ve Murat Yıldırım’ın ise ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma’ suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapisleri talep edilmişti.

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‘KASADAN PARALARIMI VERİN, DİYORDU’

Anadolu 35’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuksuz yargılanan sanıklar Ali Erata, Nuriye Koç, Emrah Örgün, İlknur Kaya ve Mert Can Saylar ile taraf avukatları katıldı. Suçlamayı kabul etmeyen sanık Ali Erata, savunmasında özetle şunları söyledi: “Suçlamayı kabul etmiyorum. Hasta 2 yıl söz konusu yoğun bakımda yattı. Alzheimer hastasıydı. Mağdur Alzheimer hastası olduğu için ve daha önce bankada çalıştığından dolayı ‘Kasadan paralarımı verin’ demekteydi. Biz de bu nedenle fotokopi olarak paraları ona vermekteydik. Yataktan kalkmaması için böyle yapmaktaydık. Sonrasında spontane olarak olay gelişti.”

Sanık Emrah Örgün de “Doğum günlerinde hastayı kafeteryaya indirerek kutlama yapmaktaydık. Hastanın kimsesi olmadığı için ihtiyaçlarını karşılamaktaydık. Hastaya gösterdiğimiz ilgi sebebi ile yönetim katından da bize teşekkür gelmişti. Suçlamayı kabul etmiyorum” diye konuştu.

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Mahkeme, eksiklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.