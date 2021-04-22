Yatakta uygunsuz halde yakaladığı gelini ve sevgilisini öldürdü! Gazetecilere tepki gösterdi: 'Ne yapabileceksiniz?'

Olay, saat 01.00 sıralarında Çiğiltepe Köyü'nde meydana geldi.Nurettin G., İstanbul'a çalışmaya giden oğlu Uğur'un eşi Filiz ile Kamil Ç.'yi yatakta uygunsuz yakaladı. Tabancasını alan Nurettin G., Filiz G. ve Kamil Ç.'ye ateş etti, ardından da jandarmayı arayıp haber verdi. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Filiz G. ve Kamil Ç.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Nurettin G. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Yapılan incelemenin ardından Filiz G. ve Kamil Ç.'nin cenazeleri Afyonkarahisar Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Nurettin G. sorgusunun ardından Sandıklı Devlet Hastanesi'ne götürülüp sağlık kontrolünden geçirildi. Hastaneye getirilirken kendisini görüntüleyen gazetecilere "Çekme, adaleti mi sağlayacaksın?" diyen Nurettin G., jandarma eşliğinde adliyeye götürüldü. Burada da gazetecilere tepki gösteren Nurettin G., "Ne yapabileceksiniz? Çekme" diye bağırdı. Nurettin G.'nin adliyedeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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