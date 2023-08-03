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Yatakhanede alev kapanı

Güncelleme Tarihi:

#Bayrampaşa#Yatakhane#Alev
Yatakhanede alev kapanı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2023 07:00

İstanbul Bayrampaşa’da reklam panoları imal edilen bir iş merkezinde dün saat 10.00 sıralarında yangın çıktı.

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Alevler kısa sürede büyüdü. İş merkezindeki işçilerden 9’u alevler ve dumanlardan kaçarak bodrum kattaki yatakhaneye sığındı. İtfaiye ekipleri kimyasal ve plastik maddelerin yanması nedeniyle yoğun duman çıkaran yangına müdahale etti.

Yatakhanede alev kapanı

Bodrum katındaki işçiler itfaiye erleri tarafından kurtarıldı. Bu sırada 7 itfaiye eri de dumandan etkilendi. İşçiler ve itfaiyecilere olay yerindeki ambulanslarda müdahale edildi. Sağlık ekipleri 16 kişiyi ilk tedavilerinin ardından hastaneye kaldırdı. Yangın yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Yatakhanede alev kapanı

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Mahalle sakini Ortay Erkek, “Bu işyerini defalarca şikâyet ettik. Burası kanserojen maddelerle çalışıyor. Bu maddeleri çatıya çıkarıyorlar, oradan da bizim binamıza geliyor. Çok uyardık, burası patlayacak diye. Bir türlü çözüm bulunmadı” dedi.

 

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#Bayrampaşa#Yatakhane#Alev

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