Yatakhanede alev kapanı

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Alevler kısa sürede büyüdü. İş merkezindeki işçilerden 9’u alevler ve dumanlardan kaçarak bodrum kattaki yatakhaneye sığındı. İtfaiye ekipleri kimyasal ve plastik maddelerin yanması nedeniyle yoğun duman çıkaran yangına müdahale etti.

Bodrum katındaki işçiler itfaiye erleri tarafından kurtarıldı. Bu sırada 7 itfaiye eri de dumandan etkilendi. İşçiler ve itfaiyecilere olay yerindeki ambulanslarda müdahale edildi. Sağlık ekipleri 16 kişiyi ilk tedavilerinin ardından hastaneye kaldırdı. Yangın yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

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Mahalle sakini Ortay Erkek, “Bu işyerini defalarca şikâyet ettik. Burası kanserojen maddelerle çalışıyor. Bu maddeleri çatıya çıkarıyorlar, oradan da bizim binamıza geliyor. Çok uyardık, burası patlayacak diye. Bir türlü çözüm bulunmadı” dedi.