Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Yatak üzerine bırakılan saç kurutma makinesi yangına neden oldu

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Avcılar#Yangın
Yatak üzerine bırakılan saç kurutma makinesi yangına neden oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2023 11:07

Avcılar'da bir evde yatak üzerine çalışır halde bırakıldığı belirtilen saç kurutma makinesi yangın çıkardı.

Haberin Devamı

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bir binanın ikinci katında oturan Erol Efe Akkuş banyo sonrası iddiaya göre saç kurutma makinesini çalışır halde yatağın üzerine bıraktı.

Yatak üzerine bırakılan saç kurutma makinesi yangına neden oldu

Bir süre sonra yatak tutuşarak yanmaya başladı. Odadaki yangından çıkan dumanı gören Akkuş ve komşuları hemen itfaiyeyi aradı. Kısa sürede gelen itfaiye takımı, yatak odasında tamamen yanan yatağı söndürdü.

Yatak üzerine bırakılan saç kurutma makinesi yangına neden oldu

Erol Efe Akkuş, itfaiye erleri ve polise evde tek olduğu sırada yangının çıktığını yatak odasında yatak üzerinde sadece çalışır halde saç kurutma makinesini bıraktığını söyledi. Komşular ise korktuklarını belirterek Akkuş'a tepki gösterdi.

Haberin Devamı

Yatak üzerine bırakılan saç kurutma makinesi yangına neden oldu

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Avcılar#Yangın

BAKMADAN GEÇME!

Dünyanın gözü Türkiyede: Erdoğan zafere çok yakın...Economistten dikkat çeken seçim analizi

Dünyanın gözü Türkiye'de: Erdoğan zafere çok yakın...Economist'ten dikkat çeken seçim analizi

#Seçim
İşte TBMM’de yeni dönem... 5 gruplu 15 partili renkli bir meclis

İşte TBMM’de yeni dönem... 5 gruplu 15 partili renkli bir meclis

#TBMM
Cumhurbaşkanı seçiminde ilk kez ikinci tur

Cumhurbaşkanı seçiminde ilk kez ikinci tur

#Cumhurbaşkanlığı